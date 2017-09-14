Таможенники заняли призовые места на Международных Иссык-Кульских спортивных играх

14 сентября 2017, 11:23 Комментарии

12 сентября команда Государственной таможенной службы КР заняла почетные призовые места в 17-х международных Иссык-Кульских спортивных играх. Об этом сообщили в ведомстве.

В соревнованиях приняли участие 1 тыс. 610 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана, Китая.

"Команда ГТС принимала участие в соревнованиях по двум видам спорта: футболу и волейболу. Футбольная команда заняла 1-е место в возрастной группе за 45 лет. Волейбольная команда заняла 2-е место на турнире среди команд моложе 40 лет", — говорится в сообщении.