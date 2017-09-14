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Таможенники заняли призовые места на Международных Иссык-Кульских спортивных играх

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447780-ru.html

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Иссык-Кульские игры: определили победителей турнира по пляжному самбо

14 сентября 2017, 11:23       Комментарии

12 сентября команда Государственной таможенной службы КР заняла почетные призовые места в 17-х международных Иссык-Кульских спортивных играх. Об этом сообщили в ведомстве.
В соревнованиях приняли участие 1 тыс. 610 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана, Китая.
"Команда ГТС принимала участие в соревнованиях по двум видам спорта: футболу и волейболу. Футбольная команда заняла 1-е место в возрастной группе за 45 лет. Волейбольная команда заняла 2-е место на турнире среди команд моложе 40 лет", — говорится в сообщении.

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