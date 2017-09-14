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Гражданин Таджикистана пытался попасть в Россию по поддельному кыргызскому паспорту

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/grazhd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447779-ru.html

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14 сентября 2017, 11:41       Комментарии

Гражданин Таджикистана пытался попасть в Россию по поддельным документам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.
По данным ведомства, мужчина задержан в аэропорту города Ош при посадке на рейс. Следовавший в Новосибирск.
"При прохождении паспортного контроля гражданин Таджикистана Д.С., 1995 года рождения, предъявил паспорт гражданина Кыргызстана (ID-card) с признаками полной подделки. Со слов задержанного ранее он был депортирован из России в Таджикистан. Для того чтобы снова выехать на территорию России он решил использовать поддельный документ", – говорится в сообщении.
В этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" при оформлении рейса Ош – Москва задержали гражданку Кыргызстана И.С., 1980 года рождения, пытавшуюся вывезти за пределы страны 2-летнего ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Со слов задержанной она подделала документ из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд за пределы республики.
После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам ГКНБ КР.

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