Гражданин Таджикистана пытался попасть в Россию по поддельному кыргызскому паспорту

14 сентября 2017, 11:41 Комментарии

Гражданин Таджикистана пытался попасть в Россию по поддельным документам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По данным ведомства, мужчина задержан в аэропорту города Ош при посадке на рейс. Следовавший в Новосибирск.

"При прохождении паспортного контроля гражданин Таджикистана Д.С., 1995 года рождения, предъявил паспорт гражданина Кыргызстана (ID-card) с признаками полной подделки. Со слов задержанного ранее он был депортирован из России в Таджикистан. Для того чтобы снова выехать на территорию России он решил использовать поддельный документ", – говорится в сообщении.

В этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" при оформлении рейса Ош – Москва задержали гражданку Кыргызстана И.С., 1980 года рождения, пытавшуюся вывезти за пределы страны 2-летнего ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Со слов задержанной она подделала документ из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд за пределы республики.

После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам ГКНБ КР.