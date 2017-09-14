Суд вернул государству детский сад в Таш-Добо, проданный частнику

14 сентября 2017, 12:16 Комментарии

Суд вернул государству детский сад в Таш-Добо Аламединского района, проданный частнику. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Решением Аламудунского районного суда заключенный между айыл окмоту и гражданином К. Ж. договор купли-продажи детского сада в селе Таш-Добо признан недействительным. Объект включал в себя двухэтажное здание полезной площадью 1047 кв. метров, и в комплексе с другими нежилыми сооружениями находился на земельном участке мерою 7,6 гектаров.

Согласно экспертной оценке рыночная стоимость вышеуказанного здания вместе с нежилыми помещениями и земельным участком составляет 18 млн 880 тыс. 400 сомов.

Признан недействительным и аннулирован государственный акт о праве частной собственности на земельный участок, выданный районным Госрегистром на имя К.Ж. Все вышеуказанные объекты приняты на баланс Таш-Добонского айыл окмоту.