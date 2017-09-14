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Суд вернул государству детский сад в Таш-Добо, проданный частнику

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/sud-ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447778-ru.html

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14 сентября 2017, 12:16       Комментарии

Суд вернул государству детский сад в Таш-Добо Аламединского района, проданный частнику. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Решением Аламудунского районного суда заключенный между айыл окмоту и гражданином К. Ж. договор купли-продажи детского сада в селе Таш-Добо признан недействительным. Объект включал в себя двухэтажное здание полезной площадью 1047 кв. метров, и в комплексе с другими нежилыми сооружениями находился на земельном участке мерою 7,6 гектаров.
Согласно экспертной оценке рыночная стоимость вышеуказанного здания вместе с нежилыми помещениями и земельным участком составляет 18 млн 880 тыс. 400 сомов.
Признан недействительным и аннулирован государственный акт о праве частной собственности на земельный участок, выданный районным Госрегистром на имя К.Ж. Все вышеуказанные объекты приняты на баланс Таш-Добонского айыл окмоту.

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