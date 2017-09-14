Кулматов считает себя кризис менеджером

14 сентября 2017, 12:19 Комментарии

Кандидат на должность главы Национального банка КР Кубанычбек Кулматов назвал себя кризис-менеджером. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался, кем Кулматов ощущает себя "кризис-менеджером, или просто президент считает, что вы хороший человек".

Кулматов ответил, что больше склоняется к определению "кризис-менеджер".

Напомним, кандидатуру К.Кулматова предложили на пост председателя Национального банка КР. В данное время он является председателем правления Российско-Кыргызского Фонда Развития. Экс-глава Нацбанка Т. Абдыгулов назначен на пост вице-премьер-министра КР.