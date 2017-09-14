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Кулматов считает себя кризис менеджером

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kulmat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447777-ru.html

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Кулматов о криптовалюте: На финансовом рынке появятся совсем другие люди

14 сентября 2017, 12:19       Комментарии

Кандидат на должность главы Национального банка КР Кубанычбек Кулматов назвал себя кризис-менеджером. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался, кем Кулматов ощущает себя "кризис-менеджером, или просто президент считает, что вы хороший человек".
Кулматов ответил, что больше склоняется к определению "кризис-менеджер".
Напомним, кандидатуру К.Кулматова предложили на пост председателя Национального банка КР. В данное время он является председателем правления Российско-Кыргызского Фонда Развития. Экс-глава Нацбанка Т. Абдыгулов назначен на пост вице-премьер-министра КР.

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