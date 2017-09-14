В Жогорку Кенеше усомнились в компетентности кандидата на пост председателя Нацбанка

14 сентября 2017, 12:30 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов усомнился в компетентности Кубанычбека Кулматова. Об этом нардеп заявил на заседании парламента в четверг, 14 сентября.

Сулайманов поинтересовался у кандидата на пост главы Национального банка Кубанычбека Кулматова, как ему удавалось последние несколько лет занимать такие высокие должности.

"За последние несколько лет вы занимали только высокие должности. Были и главой Таможенной службы, и губернатором Чуйской области, и мэром Бишкека, и главой Российско-Кыргызского фонда развития. Поделитесь секретом, как можно построить такую карьеру. Многие не могут даже с одной должности сдвинуться", — поинтересовался Сулайманов.

На что Кулматов ответил, что секрет один – надо работать.

"Я работал в Таможенной службе, и за 2,5 года мы полностью автоматизировали ее. Сейчас она является лучшей на постсоветском пространстве. Кроме того, удалось увеличить доходную часть в 2,6 раза. Когда я пришел, этот показатель составлял 4 млрд сомов, но вырос до 14 млрд за годы моей работы там. В мэрии мы полностью сформировали стратегию развития города и начали ее осуществлять. Улучшили систему перераспределения расходной части городского бюджета до 1,6 млрд сомов", — ответил претендент на должность главы Нацбанка.

На что Сулайманов заявил, что сомневается в том, что Кулматов за год мог улучшить работу той или иной структуры.

Напомним, парламент рассматривает кандидатуру экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова на должность председателя Национального банка Кыргызской Республики. Ранее Нацбанк возглавлял Толкунбек Абдыгулов, теперь он является первым вице-премьер-министром КР.