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В Бишкеке соберутся члены Евразийской творческой гильдии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447775-ru.html

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14 сентября 2017, 12:31       Комментарии

16 сентября в Бишкеке пройдет 10-я встреча членов Евразийской творческой гильдии (Eurasian Creative Greative London). Главным гостем мероприятия станет вице-председатель организации Марат Ахмеджанов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕТГ.
По ее данным, присутствующим расскажут о предстоящих мероприятиях Гильдии.
"В частности, о Днях литературы в Лондоне 13 октября, литературном фестивале "Открытая Евразия" в Стокгольме 17-20 ноября, а также о возможностях Книжной серии, выпускаемой в рамках Евразийской творческой гильдии", – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет 16 сентября, в 18:30 в My hotel по адресу: Бишкек, улица Гражданская, 29 (ориентир проспект Чуй, пересекает Алматинская).
Евразийская творческая гильдия (Лондон) — это место встречи профессионалов, площадка для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ. 

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