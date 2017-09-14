В Бишкеке соберутся члены Евразийской творческой гильдии

14 сентября 2017, 12:31 Комментарии

16 сентября в Бишкеке пройдет 10-я встреча членов Евразийской творческой гильдии (Eurasian Creative Greative London). Главным гостем мероприятия станет вице-председатель организации Марат Ахмеджанов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕТГ.

По ее данным, присутствующим расскажут о предстоящих мероприятиях Гильдии.

"В частности, о Днях литературы в Лондоне 13 октября, литературном фестивале "Открытая Евразия" в Стокгольме 17-20 ноября, а также о возможностях Книжной серии, выпускаемой в рамках Евразийской творческой гильдии", – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 16 сентября, в 18:30 в My hotel по адресу: Бишкек, улица Гражданская, 29 (ориентир проспект Чуй, пересекает Алматинская).

Евразийская творческая гильдия (Лондон) — это место встречи профессионалов, площадка для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ.