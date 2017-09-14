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Новости Кыргызстана

Прокурор по делу Саляновой: Сторона защиты перешла к отводамПрокурор по делу Саляновой: Сторона защиты перешла к отводам

Видеофакт: Депутаты вновь голосуют друг за друга

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/videof...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447773-ru.html

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В парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллег

14 сентября 2017, 13:02       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, во время голосования по вопросу утверждения кандидатуры Кубанычбека Кулматова на должность председателя Национального банка КР депутаты проголосовали за своих коллег, отсутствующих на рабочих местах.
По мнению самих парламентариев, в том, что народные избранники голосуют друг за друга, нет ничего противозаконного.
"Это нормальный процесс, — заявил член фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов. — Даже в Европарламенте существует такая практика, и такие действия трактуются как решение фракции".

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