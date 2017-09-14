Видеофакт: Депутаты вновь голосуют друг за друга

14 сентября 2017, 13:02 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, во время голосования по вопросу утверждения кандидатуры Кубанычбека Кулматова на должность председателя Национального банка КР депутаты проголосовали за своих коллег, отсутствующих на рабочих местах.

По мнению самих парламентариев, в том, что народные избранники голосуют друг за друга, нет ничего противозаконного.

"Это нормальный процесс, — заявил член фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов. — Даже в Европарламенте существует такая практика, и такие действия трактуются как решение фракции".