Ленинский акимиат провел рейд вокруг Ошского рынка: проверены гостиницы, сауны, торговые точки

14 сентября 2017, 12:33 Комментарии

Ленинская районная администрация Бишкека провела комплексные рейдовые мероприятия вокруг Ошского рынка, в квадрате улиц Рыскулова-Бейшеналиевой-Московской-Павлова.

Как сообщили в акимиате, мероприятие проведено совместно с правоохранительными и фискальными органами, а также с участием городских и районных служб мэрии столицы.

Рейд проводился в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения правонарушений, пресечения преступности и ликвидации стихийной торговли. Проведены работы по проверке гостиниц, саун, торговых точек.

Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району проверило хозъсубъекты на наличие уплаты налогов. Было составлено 2 акта.

Санитарно-экологическая служба составила 1 протокол по ст. 488 (Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов) и выдала 4 предписания на устранение нарушений. В ходе рейда было демонтировано и изъято более 120 различных рекламных конструкций.

Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе, отметили в акимиате.