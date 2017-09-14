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Ленинский акимиат провел рейд вокруг Ошского рынка: проверены гостиницы, сауны, торговые точки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447771-ru.html

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14 сентября 2017, 12:33       Комментарии

Ленинская районная администрация Бишкека провела комплексные рейдовые мероприятия вокруг Ошского рынка, в квадрате улиц Рыскулова-Бейшеналиевой-Московской-Павлова.
Как сообщили в акимиате, мероприятие проведено совместно с правоохранительными и фискальными органами, а также с участием городских и районных служб мэрии столицы.
Рейд проводился в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения правонарушений, пресечения преступности и ликвидации стихийной торговли. Проведены работы по проверке гостиниц, саун, торговых точек.
Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району проверило хозъсубъекты на наличие уплаты налогов. Было составлено 2 акта.
Санитарно-экологическая служба составила 1 протокол по ст. 488 (Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов) и выдала 4 предписания на устранение нарушений. В ходе рейда было демонтировано и изъято более 120 различных рекламных конструкций.
Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе, отметили в акимиате.

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