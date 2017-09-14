После нового соглашения по "Кумтору" другие инвесторы заинтересовались КР

14 сентября 2017, 12:25 Комментарии

Новое соглашение по "Кумтору" стало сигналом для иностранных инвесторов о том, что в нашу страну можно "заходить". Об этом сегодня, 14 сентября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил вице-президент Горнопромышленной гильдии КР Анатолий Долгов.

Он рассказал, что после сообщения о заключении нового взаимовыгодного соглашения кыргызского правительства и крупнейшего инвестора "Центерра Голд Инк." начали поступать звонки со стороны других зарубежных компаний.

"Это один из немногих примеров компромисса между сторонами. Однозначно могу сказать, что легче теперь будет вести переговоры, потому что все инвестиционные компании, которые думают зайти сюда и изучают нашу страну на просторах интернета и только по тем справочникам, которые мы заказываем, будут иметь теперь меньше вопросов. Очень сложно было некоторые нюансы положения горной отрасли объяснять потенциальным инвесторам, теперь этот вопрос снят. Акционеры наших горнорудных компаний - в основном это иностранные компании - очень довольны. Все были в курсе и уже поступали звонки. Очень оптимистический взгляд на привлечение инвестиции в нашу страну", - сказал он.

Напомним, 11 сентября правительство и компания "Центерра Голд Инк." подписали новое соглашение. Согласно ему, канадская компания готова направить 50 миллионов долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства, в первую очередь, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Также увеличен ежегодный экологический платеж до 3 миллионов. Предусмотрен и ряд других условий для защиты экологии региона.