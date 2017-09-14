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Милиция не нашла вооруженных мужчин, напавших на фермера. Он все придумал

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366298_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447769-ru.html

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14 сентября 2017, 12:35       Комментарии

Сотрудники милиции Панфиловского района Чуйской области почти сутки искали мужчин с оружием, которые якобы напали на местного жителя. Как отметили в пресс-службе ГУВД области, в правоохранительные органы обратился 28-летний молодой человек с заявлением, что на него напали неизвестные.
Он рассказал, что когда он стоял на улице возле своей машины, к нему подошли четверо вооруженных мужчин. Под угрозой убийства они пытались заставить его отвезти в нужное им место. Однако в машине не было топлива, и убедившись в этом, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
В ГУВД отмечают, что сообщение об инциденте поступило 12 сентября примерно в 17.00. После того как информация о нападении была получена, весь личный состав РОВД был поднят по тревоге, на дорогах выставлены блокпосты. Проверяли все автомашины, опрашивали местных жителей, ходили по дворам. Но никто ничего не видел. В итоге информация заявителя не подтвердилась.
"Он начал путаться в своих показаниях. Сначала он говорил, что они были одеты в спортивные костюмы, затем якобы одеты в камуфляжную одежду. Потом сказал, что у них были сумки. Он также не смог дать приблизительные ориентировки нападавших. Затем стало известно, что молодой человек несколько раз пытался покончить с собой и стоял на учете. Поэтому ему была назначена психологическая экспертиза. Если подтвердится, что он сообщил о нападении в здравом уме, то его привлекут к ответственности за ложное донесение", - сообщил старший инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.
В правоохранительных органах также отметили, что обстановка в области стабильная. А вся информация о нападении на сотрудников милиции и рядовых граждан, появившаяся в последние дни на просторах социальных сетей, является лишь слухами, заверили в ГУВД.

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