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Кулматов о своей карьере: Немного неуместно говорить "эрке бала"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366299_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447768-ru.html

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Кулматов считает себя кризис менеджером

Кулматов о криптовалюте: На финансовом рынке появятся совсем другие люди

14 сентября 2017, 12:41       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, на заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Сулайманов из фракции "Бир Бол" поинтересовался карьерой кандидата на пост главы Национального банка Кыргызстана Кубанычбека Кулматова.
Отметим, сегодня парламент Кыргызстана рассматривает избрание главы Национального банка. И депутаты задают интересующие их вопросы кандидату.
Сулайманов отметил, что за шесть лет Кулматов сменил 6 должностей и всегда занимал такие "жирные" посты, как глава таможенной службы, губернатор области, мэр столицы и глава Российского-Кыргызского фонда.
На что Кулматов поделился "секретом" и отметил, что нужно просто работать. Он рассказал парламенту о своих достижениях на должностях, которые он занимал. В частности, в таможенной службе доходная часть за два года была увеличена в 2,7 раза. А будучи на посту мэра Бишкека, он ни разу не попросил денег из бюджета, и оставил городу 1,6 млрд.
На последней своей должности, по словам Кулматова, за полтора года РКФР профинансировал 770 проектов, выделил кредиты на $248 млн, которые идут на развитие реального сектора. "Есть результаты, и немного неуместно говорить о понятии "эрке бала" в мой адрес", - добавил он.
На что Сулайманов добавил, что не нужно преувеличивать свою работу и присваивать себе заслуги других людей, так как многие будут не согласны с Кулматовым в том, что он приходит на должность и за год исправляет все.

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