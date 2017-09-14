Кубанычбека Кулматова утвердили на пост главы Нацбанка

14 сентября 2017, 12:50 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана.

Всего за него проголосовали 70 человек, 6 депутатов были против из 90 зарегистрированных.

Напомним, в качестве кандидата на эту должность президент Кыргызстана Алмазбек Атамбав предложил кандидатуру Кубанычбека Кулматова. 12 сентября комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша поддержал его кандидатуру единогласно.

После голосования Кулматов поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал приложить свои силу и опыт для того, чтобы хорошо работать.

Отметим, ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.

Кулматов же после ухода с поста мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.