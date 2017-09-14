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Кубанычбека Кулматова утвердили на пост главы Нацбанка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366301_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447767-ru.html

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14 сентября 2017, 12:50       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана.
Всего за него проголосовали 70 человек, 6 депутатов были против из 90 зарегистрированных.
Напомним, в качестве кандидата на эту должность президент Кыргызстана Алмазбек Атамбав предложил кандидатуру Кубанычбека Кулматова. 12 сентября комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша поддержал его кандидатуру единогласно.
После голосования Кулматов поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал приложить свои силу и опыт для того, чтобы хорошо работать.
Отметим, ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.
Кулматов же после ухода с поста мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.

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