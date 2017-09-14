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Масштабный вокальный проект "Асман" стартует на ОТРК — аналог X-Factor

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447766-ru.html

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14 сентября 2017, 12:14       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. В Кыргызстане стартует масштабный вокальный ТВ-проект "Асман", сообщила на пресс-конференции генеральный менеджер Event-агентства "Асылбашев "Креатив" Дарика Асылбашева. © Sputnik / Жасмин МалашеваГенеральный менеджер Event-агентства "Асылбашев "Креатив" Дарика Асылбашева
Пресс-конференция состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Организатором проекта является Event-агентство "Асылбашев "Креатив" при поддержке Общественной телерадиокорпорации (ОТРК).
По словам генменеджера, такой конкурс в республике проводится впервые. Это аналог зарубежных шоу X-Factor, American Idol, "Главная сцена". Цель проекта - выявить новые таланты страны.
Основные съемки проходили летом. На кастинг подали заявки 500 человек, но только лучшие попали в проект.
Коллегию судей представят:
<ul> <li>певец, финалист проектов "Голос" и "Главная сцена" Кайрат Примбердиев;</li> <li>солистка театра оперы и балета, декан факультета вокально-эстрадного искусства Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бубусары Бейшеналиевой Марина Шипулина;</li> <li>певец, исполнительный директор и основатель журнала One Mag Самат Долотбаков.</li> </ul> 17 сентября телеканал ОТРК покажет зрителям первый выпуск. Проект завершится в декабре. Победителя выберут путем SMS-голосования - он получит 100 тысяч сомов и год продюсирования.
По словам Марины Шипулиной, отбор участников проходил по строгим критериям. © Sputnik / Жасмин МалашеваЭкс-солистка театра оперы и балета Марина Шипулина
"На кастинг пришли люди самых разных профессий: сварщики, кальянщики, таксист, которому друзья посоветовали попытать себя в "Асмане"... Было интересно наблюдать, как они ведут себя на сцене, развивают свой талант. Пробовали себя в этом конкурсе люди со всех регионов страны. Было сложно отбирать участников. Мы очень болели за каждого. Критерии были строгие, мы ждали от всех максимальной отдачи", - сказала Шипулина.
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