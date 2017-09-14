Масштабный вокальный проект "Асман" стартует на ОТРК — аналог X-Factor

14 сентября 2017, 12:14 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. В Кыргызстане стартует масштабный вокальный ТВ-проект "Асман", сообщила на пресс-конференции генеральный менеджер Event-агентства "Асылбашев "Креатив" Дарика Асылбашева. © Sputnik / Жасмин МалашеваГенеральный менеджер Event-агентства "Асылбашев "Креатив" Дарика Асылбашева

Пресс-конференция состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Организатором проекта является Event-агентство "Асылбашев "Креатив" при поддержке Общественной телерадиокорпорации (ОТРК).

По словам генменеджера, такой конкурс в республике проводится впервые. Это аналог зарубежных шоу X-Factor, American Idol, "Главная сцена". Цель проекта - выявить новые таланты страны.

Основные съемки проходили летом. На кастинг подали заявки 500 человек, но только лучшие попали в проект.

Коллегию судей представят:

<ul> <li>певец, финалист проектов "Голос" и "Главная сцена" Кайрат Примбердиев;</li> <li>солистка театра оперы и балета, декан факультета вокально-эстрадного искусства Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бубусары Бейшеналиевой Марина Шипулина;</li> <li>певец, исполнительный директор и основатель журнала One Mag Самат Долотбаков.</li> </ul> 17 сентября телеканал ОТРК покажет зрителям первый выпуск. Проект завершится в декабре. Победителя выберут путем SMS-голосования - он получит 100 тысяч сомов и год продюсирования.

По словам Марины Шипулиной, отбор участников проходил по строгим критериям. © Sputnik / Жасмин МалашеваЭкс-солистка театра оперы и балета Марина Шипулина

"На кастинг пришли люди самых разных профессий: сварщики, кальянщики, таксист, которому друзья посоветовали попытать себя в "Асмане"... Было интересно наблюдать, как они ведут себя на сцене, развивают свой талант. Пробовали себя в этом конкурсе люди со всех регионов страны. Было сложно отбирать участников. Мы очень болели за каждого. Критерии были строгие, мы ждали от всех максимальной отдачи", - сказала Шипулина.

Информационное агентство Sputnik Кыргызстан является официальным медиапартнером проекта.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });