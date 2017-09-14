Одна из главных задач, которая стоит перед "Кумтором", - недопущение прорыва озера Петрова – Мамытов

14 сентября 2017, 12:17 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Одна из главных задач, которая стоит перед "Кумтором", - это недопущение прорыва озера Петрова. Об этом на круглом столе на тему "Как новое соглашение по "Кумтору" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?" сообщил экс-глава ОАО "Кыргызалтын" Токон Мамытов.

По его словам, необходимо укрепить это озеро, так как там объем воды растет и есть опасность прорыва дамбы, откуда вода может накрыть хвостохранилище и далее сам рудник.

"На этом нужно делать акцент и эта задача стоит перед "Кумтором"", - сказал он.

Также Мыматов рассказал, что в декабре 2017 года исполнится ровно 20 лет, как "Кумтор" отдали на эксплуатацию и получение первых доходов.

"За это время этот вопрос будоражил народ. Я бы дал высокую оценку работе правительства Исакова и объясню почему. В 2015 году, когда была последняя встреча правительства Кыргызстана и руководства Centerra Gold Inc в Бишкеке, кыргызская сторона выдвинула требования, чтобы было создано совместное предприятие 50/50, создан совет директоров из 5 человек, три из которых будут представители Кыргызстана, увеличен рекультивационный фонд до 50 млн долларов. Мы также требовали выплату экологического ущерба в 3 млн долларов в год, на стабилизацию отвала требовали 5 млн долларов. Помимо этого правительство КР требовало выполнения экологических проблем по международным стандартам АМИК (международная экологическая организация). Но одна фракция в парламенте и тогдашний премьер-министр развалили эту работу", - сказал он.

Сегодня, по словам Мамытова, в заявлении правительства говорится, что канадская компания обязалась выполнить все требования международной организации АМИК.

"За это надо снять шляпу перед правительством Исакова", - сказал он.