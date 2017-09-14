Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кулматов о криптовалюте: На финансовом рынке появятся совсем другие людиКулматов о криптовалюте: На финансовом рынке появятся совсем другие людиСуд вернул государству детский сад в Таш-Добо, проданный частникуСуд вернул государству детский сад в Таш-Добо, проданный частнику

Одна из главных задач, которая стоит перед "Кумтором", - недопущение прорыва озера Петрова – Мамытов

Источник:
http://kabar.kg/news/odna-iz-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447765-ru.html

Похожие новости

Минкультуры не отправляло список, по которому присудили госнаграды, - члены коллегии

Мамытов: Новое соглашение по "Кумтору" ставит точку на старых проблемах

Последнее соглашение правительства КР и Centerra Gold является одним из прорывных – Шестаков

Жителям села Таш-Добо вернули здание детсада с 1 га земли, которые были незаконно проданы в 2004 году, - депутат

В некоторых районах Бишкека отключат свет 14 сентября — список

14 сентября 2017, 12:17       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Одна из главных задач, которая стоит перед "Кумтором", - это недопущение прорыва озера Петрова. Об этом на круглом столе на тему "Как новое соглашение по "Кумтору" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?" сообщил экс-глава ОАО "Кыргызалтын" Токон Мамытов.
По его словам, необходимо укрепить это озеро, так как там объем воды растет и есть опасность прорыва дамбы, откуда вода может накрыть хвостохранилище и далее сам рудник.
"На этом нужно делать акцент и эта задача стоит перед "Кумтором"", - сказал он.
Также Мыматов рассказал, что в декабре 2017 года исполнится ровно 20 лет, как "Кумтор" отдали на эксплуатацию и получение первых доходов.
"За это время этот вопрос будоражил народ. Я бы дал высокую оценку работе правительства Исакова и объясню почему. В 2015 году, когда была последняя встреча правительства Кыргызстана и руководства Centerra Gold Inc в Бишкеке, кыргызская сторона выдвинула требования, чтобы было создано совместное предприятие 50/50, создан совет директоров из 5 человек, три из которых будут представители Кыргызстана, увеличен рекультивационный фонд до 50 млн долларов. Мы также требовали выплату экологического ущерба в 3 млн долларов в год, на стабилизацию отвала требовали 5 млн долларов. Помимо этого правительство КР требовало выполнения экологических проблем по международным стандартам АМИК (международная экологическая организация). Но одна фракция в парламенте и тогдашний премьер-министр развалили эту работу", - сказал он.
Сегодня, по словам Мамытова, в заявлении правительства говорится, что канадская компания обязалась выполнить все требования международной организации АМИК.
"За это надо снять шляпу перед правительством Исакова", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум