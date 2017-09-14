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Кандидату на пост главы НБ КР Кулматову нравится, когда его считают кризис-менеджером

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kandidatu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447764-ru.html

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В Жогорку Кенеше усомнились в компетентности кандидата на пост председателя Нацбанка

14 сентября 2017, 12:02       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают вопрос об утверждении кандидатуры Кубанычбека Кулматова на пост председателя Национального банка. Его кандидатуру предложил президент страны.
Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался у Кулматова, почему он часто меняет место работы.
По словам Кулматова, когда поступает предложение, он рассматривает его, ему интересна сложная работа. Он напомнил, что до 2010 года работал в Таможенной службе, затем был губернатором Чуйской области, потом стал мэром столицы.
После этого Токторов задал уточняющий вопрос о том, что президент его направляет в НБ КР как кризис-менеджера или просто глава государства считает, что он хороший человек?
Кулматов ответил, что он больше склоняется к определению кризис-менеджера.
Напомним, 12 сентября комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка.
Кулматов до этого занимал пост председателя Кыргызско-российского фонда развития.
Ранее пост главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который затем был назначен в правительстве Сапара Исакова первым вице-премьер-министром.

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