Кандидату на пост главы НБ КР Кулматову нравится, когда его считают кризис-менеджером

14 сентября 2017, 12:02 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают вопрос об утверждении кандидатуры Кубанычбека Кулматова на пост председателя Национального банка. Его кандидатуру предложил президент страны.

Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался у Кулматова, почему он часто меняет место работы.

По словам Кулматова, когда поступает предложение, он рассматривает его, ему интересна сложная работа. Он напомнил, что до 2010 года работал в Таможенной службе, затем был губернатором Чуйской области, потом стал мэром столицы.

После этого Токторов задал уточняющий вопрос о том, что президент его направляет в НБ КР как кризис-менеджера или просто глава государства считает, что он хороший человек?

Кулматов ответил, что он больше склоняется к определению кризис-менеджера.

Напомним, 12 сентября комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка.

Кулматов до этого занимал пост председателя Кыргызско-российского фонда развития.

Ранее пост главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который затем был назначен в правительстве Сапара Исакова первым вице-премьер-министром.