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Глава МИД КР провел встречи с послами Китая, Узбекистана и Казахстана

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447763-ru.html

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14 сентября 2017, 12:20       Комментарии

Бишкек, 14.091.17. /Кабар/. Глава МИД КР Эрлан Абдылдаев накануне провел встречи с послами Китая Сяо Цинхуа, Казахстана Айымдосом Бозжигитовым и Узбекистана Комилом Рашидовым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического фонда.
По ее данным, в ходе беседы с послом Китая стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана и Китая в двустороннем и многостороннем форматах, визовые вопросы, а также продвижение экономических проектов.
Во время встречи главы МИД и посла Казахстана были обсуждены вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, состояния подготовки к подписанию двусторонних соглашений.
В ходе встречи с послом Рашидовым стороны обменялись мнениями по актуальным и текущим вопросам кыргызско-узбекских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту президента КР А.Атамбаева в Узбекистан.

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