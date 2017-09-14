Глава МИД КР провел встречи с послами Китая, Узбекистана и Казахстана

14 сентября 2017, 12:20 Комментарии

Бишкек, 14.091.17. /Кабар/. Глава МИД КР Эрлан Абдылдаев накануне провел встречи с послами Китая Сяо Цинхуа, Казахстана Айымдосом Бозжигитовым и Узбекистана Комилом Рашидовым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического фонда.

По ее данным, в ходе беседы с послом Китая стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана и Китая в двустороннем и многостороннем форматах, визовые вопросы, а также продвижение экономических проектов.

Во время встречи главы МИД и посла Казахстана были обсуждены вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, состояния подготовки к подписанию двусторонних соглашений.

В ходе встречи с послом Рашидовым стороны обменялись мнениями по актуальным и текущим вопросам кыргызско-узбекских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту президента КР А.Атамбаева в Узбекистан.