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Глава МИД Кыргызстана провел встречи с послами Китая, Казахстана и Узбекистана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447761-ru.html

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14 сентября 2017, 11:48       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 13 сентября провел встречу с послом Китая Сяо Цинхуа. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана и Китая в двустороннем и многостороннем форматах, визовые вопросы, а также продвижение экономических проектов.
Также 13 сентября Э.Абдылдаев провел встречу с послом Казахстана Айымдосом Бозжигитовым, на которой были обсуждены вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, состояния подготовки к подписанию двусторонних соглашений.
Кроме того, в МИД Кыргызстана встреча Э.Абдылдаева с послом Узбекистана Комилом Рашидовым.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным и текущим вопросам кыргызско-узбекских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

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