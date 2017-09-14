Глава МИД Кыргызстана провел встречи с послами Китая, Казахстана и Узбекистана

14 сентября 2017, 11:48 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 13 сентября провел встречу с послом Китая Сяо Цинхуа. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана и Китая в двустороннем и многостороннем форматах, визовые вопросы, а также продвижение экономических проектов.

Также 13 сентября Э.Абдылдаев провел встречу с послом Казахстана Айымдосом Бозжигитовым, на которой были обсуждены вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, состояния подготовки к подписанию двусторонних соглашений.

Кроме того, в МИД Кыргызстана встреча Э.Абдылдаева с послом Узбекистана Комилом Рашидовым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным и текущим вопросам кыргызско-узбекских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.