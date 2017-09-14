Минкультуры не отправляло список, по которому присудили госнаграды, - члены коллегии

14 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Министерство культуры, информации и туризма не отправляло список, по которому присудили государственные награды. Об этом члены коллеги Минкультуры сообщили на пресс-конференции в Бишкеке.

По словам заведующего отделом наград министерства Мухтасара Озубекова, каждый год в министерство поступают около 600 материалов на получение госнаграды. Эти материалы рассматривают на коллегии Минкультуры и 17 членов коллегии голосуют за или против получения награды претендентом. Чтобы получить награду, необходимо получить более 60% голосов членов коллегии.

"В этом году было много нареканий со стороны общественности по отношению к тем, кто получил государственные награды в преддверии Дня независимости. Мы, члены комиссии министерства, заявляем, что не имеем отношения к списку, который был представлен Аппаратом. И мы не знаем, кто именно список это представил", - сказал М.Озубеков.

По его словам, артист, чтобы получить госнаграду, должен иметь стаж работы более 15 лет.

М.Озубеков отметил, что согласно новому закону все ведомства, области и другие госорганы могут подавать этот список прямо в Аппарат президента. Но список должен быть согласован с Министерством культуры.

Глава Департамента кинематографии Мукталы Бектеналиев сообщил, что в отношении министерства идет много необоснованной критики. "Разные разговоры о том, что кто-то заслужил или не заслужил, были всегда", - сказал он.

Ранее в социальных сетях шло обсуждение, когда ряд пользователей были возмущены, что 26-летняя певица Самара Каримова получила звание заслуженного артиста.