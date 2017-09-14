Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кандидату на пост главы НБ КР Кулматову нравится, когда его считают кризис-менеджеромКандидату на пост главы НБ КР Кулматову нравится, когда его считают кризис-менеджеромМамытов: Новое соглашение по "Кумтору" ставит точку на старых проблемахМамытов: Новое соглашение по "Кумтору" ставит точку на старых проблемах

Минкультуры не отправляло список, по которому присудили госнаграды, - члены коллегии

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447760-ru.html

Похожие новости

Минкультуры заявляет, что они не представляли певицу Каримову к госнаграде

В парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллег

Судебная коллегия Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу А. К. Келдибекова

Комитет ЖК одобрил проект закона, по которому призывники могут пройти альтернативную службу, выполнив общеполезную работу

Глава Госслужбы интеллектуальной собственности КР провел встречу со своими китайскими коллегами

14 сентября 2017, 12:01       Комментарии

Министерство культуры, информации и туризма не отправляло список, по которому присудили государственные награды. Об этом члены коллеги Минкультуры сообщили на пресс-конференции в Бишкеке.
По словам заведующего отделом наград министерства Мухтасара Озубекова, каждый год в министерство поступают около 600 материалов на получение госнаграды. Эти материалы рассматривают на коллегии Минкультуры и 17 членов коллегии голосуют за или против получения награды претендентом. Чтобы получить награду, необходимо получить более 60% голосов членов коллегии.
"В этом году было много нареканий со стороны общественности по отношению к тем, кто получил государственные награды в преддверии Дня независимости. Мы, члены комиссии министерства, заявляем, что не имеем отношения к списку, который был представлен Аппаратом. И мы не знаем, кто именно список это представил", - сказал М.Озубеков.
По его словам, артист, чтобы получить госнаграду, должен иметь стаж работы более 15 лет.
М.Озубеков отметил, что согласно новому закону все ведомства, области и другие госорганы могут подавать этот список прямо в Аппарат президента. Но список должен быть согласован с Министерством культуры.
Глава Департамента кинематографии Мукталы Бектеналиев сообщил, что в отношении министерства идет много необоснованной критики. "Разные разговоры о том, что кто-то заслужил или не заслужил, были всегда", - сказал он.
Ранее в социальных сетях шло обсуждение, когда ряд пользователей были возмущены, что 26-летняя певица Самара Каримова получила звание заслуженного артиста.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум