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Таджикистанец пытался с поддельным кыргызским паспортом попасть в Россию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366293_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447759-ru.html

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14 сентября 2017, 11:50       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, при оформлении рейса № 8292 по маршруту Ош – Новосибирск пограничники КПП "Ош-аэропорт" задержали гражданина Таджикистана за попытку нарушения госграницы с поддельным кыргызским паспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
При прохождении паспортного контроля таджикистанец Д.С., 1995 г. р., предъявил паспорт гражданина Кыргызстана (ID-card) с признаками полной подделки. Со слов задержанного, ранее он был депортирован из России в Таджикистан. Для того чтобы снова выехать на территорию РФ, он решил использовать поддельный документ.
В этот же день пограничники КПП "Ош-аэропорт" при оформлении рейса № 965 по маршруту Ош - Москва задержали гражданку Кыргызстана И.С., 1980 г.р., пытавшуюся вывезти за пределы Кыргызстана двухлетнего ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Со слов задержанной, она подделала документ, так как бывший муж не давал разрешения на выезд за пределы республики.
После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам ГКНБ КР.

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