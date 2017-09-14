У Союза молодых инвалидов Чуйской области теперь есть своя мастерская

14 сентября 2017, 11:57 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому в целях оказания государственной поддержки ОО "Союз молодых инвалидов Чуйской области" было передано нежилое подвальное помещение. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Данное помещение площадью 362 квадратных метра расположено в селе Сокулук Сокулукского района Чуйской области и передано в пользование на условиях договора безвозмездного временного пользования сроком до трех лет.

По информации председателя ОО Эрниса Мыктыбек уулу, в настоящее время здесь функционирует мастерская "Аракет", где около 15 детей с ограниченными возможностями обучаются искусству резьбы по дереву, также планируется обучение технологии производств швейных изделий. В этом же помещении осуществляется ремонт инвалидных колясок и раздача гуманитарной помощи.