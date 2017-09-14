Мамытов: Новое соглашение по "Кумтору" ставит точку на старых проблемах

14 сентября 2017, 12:00 Комментарии

Впервые за 20 лет кыргызская сторона сделала прорывной шаг в эксплуатации месторождения "Кумтор". Об этом сегодня, 14 сентября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил экс-глава ОАО "Кыргызалтын" Токон Мамытов.

Он напомнил, что в декабре этого года исполнится 20 лет, как разрабатывается рудник Кумтор, и за эти годы было несколько неудачных попыток заключить соглашение, выгодное кыргызской стороне. Очередная попытка, отметил Мамытов, была провалена правительством в марте 2015 года (прим. - в это время правительство возглавлял Жоомарт Оторбаев).

"За эти годы из-за деятельности "Кумтора" были политический, экономический, социальный и даже моральный кризисы, я не побоюсь этого слова, потому что это очень будоражило общество. Вспомните, 28-29 марта 2015 года, когда в Бишкеке прошла заключительная встреча между высшим руководством канадской компании и кыргызской стороной. Тогда канадской стороне были переданы следующие условия: создание совместного предприятия с пятью членами правления, трое из которых будут от кыргызской стороны; довести фонд рекультивации до 56 млн долларов, выплаты за экологические загрязнения поднять до 3 млн долларов; выполнить рекомендации АМИК (международная экологическая организация) и другое. Но тогда в парламенте нашлась одна фракция и один премьер-министр, которые развалили эту работу", - напомнил он.

Мамытов отметил, что правительство Сооронбая Жээнбекова продолжило эту работу, а новое правительство, возглавляемое Сапаром Исаковым, завершило.

"Нынешнее решение премьера Исакова ставит точку на бесхозяйственности", - добавил он.

Напомним, на днях правительство и компания "Центерра Голд Инк." подписали новое соглашение. Согласно ему, канадская компания готова направить 50 миллионов долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства, в первую очередь, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Также увеличен ежегодный экологический платеж до 3 миллионов. Предусмотрен и ряд других условий для защиты экологии региона.