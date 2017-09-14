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В ЖК предложили разработать госпрограмму по сохранению духовного богатства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366294_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447756-ru.html

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Жээнбеков: Задача президента – сохранение и приумножение духовно-культурного наследия народа

14 сентября 2017, 12:03       Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили разработать государственную программу по сохранению и приумножению духовного богатства кыргызского народа. Предложение сегодня, 14 сентября, внес депутат от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев.
Как отметил парламентарий, история духовного наследия кыргызов исчисляется веками, а древняя философия кыргызов наиболее точно отражена в фильмах "Курманжан датка", "Саякбай" и "Кентавр", которые созданы современными режиссерами.
"Это нескончаемый запас духовного богатства, не сравнимый с материальным богатством, поэтому мы должны сохранить, приумножить и передать его своим потомкам в первозданном виде", - добавил депутат.
Как отметил Артыкбаев, сильная философия кроется в пословицах и поговорках, в традициях древнего кочевого народа, которые необходимо донести до сознания общества.
По его словам, правительством в этом плане проводится большая работа, в частности организация Всемирных игр кочевников, Форум алтайской кочевой цивилизации и другие. Также он предложил разработать государственную программу по сохранению духовного богатства кыргызов и создать пошаговый план работы для реализации этого проекта.

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