В ЖК предложили разработать госпрограмму по сохранению духовного богатства

14 сентября 2017, 12:03 Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили разработать государственную программу по сохранению и приумножению духовного богатства кыргызского народа. Предложение сегодня, 14 сентября, внес депутат от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев.

Как отметил парламентарий, история духовного наследия кыргызов исчисляется веками, а древняя философия кыргызов наиболее точно отражена в фильмах "Курманжан датка", "Саякбай" и "Кентавр", которые созданы современными режиссерами.

"Это нескончаемый запас духовного богатства, не сравнимый с материальным богатством, поэтому мы должны сохранить, приумножить и передать его своим потомкам в первозданном виде", - добавил депутат.

Как отметил Артыкбаев, сильная философия кроется в пословицах и поговорках, в традициях древнего кочевого народа, которые необходимо донести до сознания общества.

По его словам, правительством в этом плане проводится большая работа, в частности организация Всемирных игр кочевников, Форум алтайской кочевой цивилизации и другие. Также он предложил разработать государственную программу по сохранению духовного богатства кыргызов и создать пошаговый план работы для реализации этого проекта.