Прокуратура вернула государству детсад и территорию вокруг здания

14 сентября 2017, 12:15 Комментарии

Прокуратурой Аламудунского района проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства в Таш-Добонском айыл окмоту, а также в Управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Аламудунского района. Проверка проводилась по вопросу исполнения вступивших в законную силу решений суда по иску районной прокуратуры.

Установлено, что решением Аламудунского районного суда от 4 апреля 2017 года иск прокуратуры района был удовлетворен. В результате заключенный между Таш-Добонским айыл окмоту и гражданином К.Ж. договор купли-продажи детского сада в селеТаш-Добо был признан недействительным. Данный объект сделки включал в себя двухэтажное здание полезной площадью 1047 кв. метров и в комплексе с другими нежилыми сооружениями находился на земельном участке в 7,6 гектара.

Кроме того, решением межрайонного суда Чуйской области было признано недействительным постановление Аламудунского районного кенеша от 25 апреля 2003 года. Также признан недействительным и аннулирован государственный акт о праве частной собственности на земельный участок, выданный районным госрегистром на имя К.Ж. Определением Чуйского областного суда решение межрайонного суда оставлено без изменения.

По результатам проверки прокуратурой района внесены соответствующие предписания на имя руководителя районного госрегистра и главы айыл окмоту. В данное время все вышеуказанные объекты приняты на баланс Таш-Добонского айыл окмоту.

Следует отметить, согласно экспертной оценке рыночная стоимость вышеуказанного здания вместе с нежилыми помещениями и земельным участком составляет 18 млн 880 тыс. 400 сомов.