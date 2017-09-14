Кулматов о криптовалюте: На финансовом рынке появятся совсем другие люди

14 сентября 2017, 12:19 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, Жогорку Кенеш рассматривает кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана. Во время заседания депутаты задают интересующие их вопросы кандидату.

В частности, один из парламентариев поинтересовался, что кандидат на пост председателя главного банка страны думает о криптовалюте и внедрении в обращение этого новшества.

Кулматов отметил, что этот вопрос Нацбанк рассмотрит, однако добавил, что если криптовалюта войдет на рынок Кыргызстана, то работа банков кардинально изменится. Помимо этого, на финансовом рынке страны появятся "совсем другие люди".

Справка:

Криптовалюта - это цифровая валюта, защищенная с помощью криптографических технологий. Физического аналога у этих денежных единиц нет, они существуют только в виртуальном пространстве.