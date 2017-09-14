Последнее соглашение правительства КР и Centerra Gold является одним из прорывных – Шестаков

14 сентября 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Последнее соглашение по "Кумтору" между правительством Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc стало одним из прорывных в решении экологических вопросов. Об этом на круглом столе на тему "Как новое соглашение по "Кумтору" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?" сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, недавно президент А.Атамбаев во время встречи с премьер-министром С.Исаковым заявил, что правительство должно добиться того, чтобы "Кумтор" перестал быть предметом грязных политических игр.

"Правительство Сооронбая Жээнбекова приложило усилия, чтобы вопрос "Кумтора" перешел из области политики в экономику", - сказал он.

Шестаков отметил, что "Кумтор" - это один из основных составляющих бюджета страны и поэтому ему уделяется большое внимание.

"Что касается того соглашения, которое подписал премьер-министр Сапар Исаков, то, по экспертным оценкам, его считают прорывным в решении экологических процессов. "Кумтор" не только показатель бюджетного и экспортного развития, но и вопрос экологии. И поэтому все вопросы связаны с горнорудной деятельностью и сохранением окружающей среды. В связи с этим по соглашению "Кумтор" обязуется создать фонд охраны природы на 50 млн долларов. Кроме того, ежегодная выплата для решения экологических проблем повысилась до 3 млн. долларов. Также это соглашение предусматривает строительство очистительных сооружений", - добавил Шестаков.