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Последнее соглашение правительства КР и Centerra Gold является одним из прорывных – Шестаков

Источник:
http://kabar.kg/news/poslednee...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447753-ru.html

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14 сентября 2017, 11:42       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Последнее соглашение по "Кумтору" между правительством Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc стало одним из прорывных в решении экологических вопросов. Об этом на круглом столе на тему "Как новое соглашение по "Кумтору" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?" сообщил политолог Игорь Шестаков.
По его словам, недавно президент А.Атамбаев во время встречи с премьер-министром С.Исаковым заявил, что правительство должно добиться того, чтобы "Кумтор" перестал быть предметом грязных политических игр.
"Правительство Сооронбая Жээнбекова приложило усилия, чтобы вопрос "Кумтора" перешел из области политики в экономику", - сказал он.
Шестаков отметил, что "Кумтор" - это один из основных составляющих бюджета страны и поэтому ему уделяется большое внимание.
"Что касается того соглашения, которое подписал премьер-министр Сапар Исаков, то, по экспертным оценкам, его считают прорывным в решении экологических процессов. "Кумтор" не только показатель бюджетного и экспортного развития, но и вопрос экологии. И поэтому все вопросы связаны с горнорудной деятельностью и сохранением окружающей среды. В связи с этим по соглашению "Кумтор" обязуется создать фонд охраны природы на 50 млн долларов. Кроме того, ежегодная выплата для решения экологических проблем повысилась до 3 млн. долларов. Также это соглашение предусматривает строительство очистительных сооружений", - добавил Шестаков.

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