Минкультуры заявляет, что они не представляли певицу Каримову к госнаграде

14 сентября 2017, 11:56 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Министерство культуры, информации и туризма заявляет, что они не видели списка, в котором есть имя певицы Самары Каримовой, которую представили к госнаграде. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" заявил заведующий отделом наград Минкультуры Муктасар Озубеков.

По его словам, в Кыргызстане с 18 июля был принят новый закон, согласно которому деятель культуры, артист должен иметь не менее 15 лет стажа, чтобы претендовать на получение госнаграды.

"Тот список, по которому наградили молодых артистов, в том числе певицу Самару Каримову, министерство не отправляло в аппарат президента. Наша коллегия не видела весь этот список. Откуда этот список появился - неизвестно. Согласно новому закону все ведомства, области и другие госорганы могут подавать список, кому следует присудить госнаграду. Но это не означает, что они могут подать список и им сразу будет выдана эта награда. Список должен согласовываться с соответствующим министерством", - сказал он.

Завотделом наград Минкультуры считает, что возмущение народа по поводу того, что молодые исполнители не проработали на сцене так много времени, чтобы получать госнаграду, понятно.

По его словам, в год в Минкультуры поступает более 600 имен претендентов на получение госнаград. Из них потом комиссия выбирает около 20 человек. Данный список позднее отправляется в отдел госнаград аппарата президента КР.