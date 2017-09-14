В аэропорту Оша задержаны таджикистанец и кыргызстанец с поддельными документами

14 сентября 2017, 11:48 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В аэропорту Оша задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана с поддельными документами, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, 14 сентября 2017 года при оформлении рейса №8292 по маршруту Ош–Новосибирск пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" задержали гражданина Таджикистана за попытку нарушения государственной границы с поддельным паспортом КР.

При прохождении паспортного контроля гражданин Таджикистана Д.С., 1995 года рождения, предъявил паспорт гражданина Кыргызстана (ID-card) с признаками полной подделки. Со слов задержанного ранее он был депортирован из России в Таджикистан. Для того чтобы снова выехать на территорию России он решил использовать поддельный документ.

Также в этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" при оформлении рейса №965 по маршруту Ош-Москва задержали гражданку Кыргызстана И.С., 1980 года рождения, пытавшуюся вывезти за пределы Кыргызстана 2-летнего ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Со слов задержанной она подделала свидетельство о рождении из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд за пределы республики.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам ГКНБ КР.