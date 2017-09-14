Исаков выделил помещение для ОО "Союз молодых инвалидов Чуйской области"

14 сентября 2017, 11:55 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому в целях оказания государственной поддержки Общественному объединению "Союз молодых инвалидов Чуйской области" было передано нежилое подвальное помещение.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, данное помещение площадью в 362 кв.м. расположено в селе Сокулук Сокулукского района Чуйской области и передано в пользование на условиях договора безвозмездного временного пользования сроком до трех лет.

По информации председателя Союза молодых инвалидов Чуйской области Эрниса Мыктыбек уулу, в настоящее время в помещении функционирует мастерская "Аракет", где около 15 детей с ограниченными возможностями обучаются искусству резьбы по дереву, также планируется обучение технологии производств швейных изделий. В этом же помещении осуществляется ремонт инвалидных колясок и раздача гуманитарной помощи.