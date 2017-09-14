"Союз молодых инвалидов Чуйской области" получил подвальное помещение в пользование на 3 года

14 сентября 2017, 11:37 Комментарии

Общественному объединению "Союз молодых инвалидов Чуйской области" передали нежилое подвальное помещение. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Помещение площадью 362 кв.м. расположено в селе Сокулук Сокулукского района Чуйской области и передано в пользование на условиях договора безвозмездного временного пользования сроком до 3 лет.

По информации председателя Союза молодых инвалидов Чуйской области Эрниса Мыктыбек уулу, в настоящее время в помещении функционирует мастерская "Аракет", где около 15 детей с ограниченными возможностями обучаются искусству резьбы по дереву, также планируется обучение технологии производств швейных изделий. В этом же помещении осуществляется ремонт инвалидных колясок и раздача гуманитарной помощи.