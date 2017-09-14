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Минобразования предлагает вывести НИИ Ботанический сад им.Э.Гареева из состава Академии наук

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447748-ru.html

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Директор Ботанического сада им. Гареева освобождён от занимаемой должности

14 сентября 2017, 11:50       Комментарии

Министерство образования и науки предлагает вывести Научно-исследовательский институт Ботанический сад им.Э.Гареева из состава Национальной академии наук. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Как сообщается в проекте, ботсад начал свою деятельность в 1938 году и является самым большим в Центральной Азии, занимая площадь 124 га территории Бишкека. В 1964 году Ботаническому саду присвоен статус научно-исследовательского института.
В ботсаду собрано более 2,5 тыс. видов и форм древесных и кустарниковых растений, более 3,5 тыс. цветочно-декоративных, оранжерейных, травянистых и более 8 тыс. новых форм и сортов плодовых растений.
По богатству видового состава сад занимает первое место в Центральной Азии и ведущее место в СНГ, является членом Международного совета ботанических садов по охране растений (BDCI) и Совета ботанических садов стран СНГ.
Богатая история, разнообразие растительного мира и накопленный научно-исследовательский опыт в ботаническом саду создают предпосылки для его дальнейшего комплексного развития как современного научно-исследовательского, культурно-просветительского государственного учреждения и экологического туристического объекта.
Минобразования отмечает, что территорию, принадлежащую Ботаническому саду, не раз пытались изъять для постройки лабораторий. Так и сегодня предпринимались попытки выделения территории Ботанического сада для строительства карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории.
"Несомненно, создание лабораторий на территории КР имеет важное значение для развития конкурентоспособности нашей страны в рамках деятельности Евразийского экономического союза. Однако строительство лаборатории на территории ботанического сада противоречит законам "Об особо охраняемых природных территориях", "О Национальной академии наук Кыргызской Республики" и Международной конвенции о биологическом разнообразии и неотвратимо повлечет гибель уникальной коллекции растительности", - заявляет ведомство.

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