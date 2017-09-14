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Драмтеатру в Таласе быть. Атамбаев оказал финпомощь в размере 45 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366289_dr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447747-ru.html

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14 сентября 2017, 11:32       Комментарии

Алмазбек Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства здания драматического театра имени К. Медетбекова в городе Талас. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 45 млн сомов для оказания финансовой поддержки Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР на завершение строительства здания Драматического театра имени К. Медетбекова в городе Таласе Таласской области и закупку необходимого оборудования.

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