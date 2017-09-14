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Городские власти продолжают очищать улицы от рекламных конструкций

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366288_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447746-ru.html

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14 сентября 2017, 11:37       Комментарии

Бишкекглавархитектура совместно с Управлением землепользования и строительства, а также МП "Тазалык" провела рейдовое мероприятие, направленное на улучшение облика столицы.
Так, на улице Абдрахманова были демонтированы рекламные вывески, штендеры и баннеры, установленные предпринимателями без разрешительных документов.
За время рейда удалось снять более ста различных растяжек, штендеров и рекламных наклеек. Некоторые предприниматели препятствовали работе служб и требовали прекратить демонтаж. А потому комиссии оказывали содействие сотрудники органов внутренних дел, которые помогали решать конфликтные ситуации.
По словам специалистов, подобные рейдовые мероприятия будут проходить на всех центральных улицах столицы.

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