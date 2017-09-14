Городские власти продолжают очищать улицы от рекламных конструкций

14 сентября 2017, 11:37 Комментарии

Бишкекглавархитектура совместно с Управлением землепользования и строительства, а также МП "Тазалык" провела рейдовое мероприятие, направленное на улучшение облика столицы.

Так, на улице Абдрахманова были демонтированы рекламные вывески, штендеры и баннеры, установленные предпринимателями без разрешительных документов.

За время рейда удалось снять более ста различных растяжек, штендеров и рекламных наклеек. Некоторые предприниматели препятствовали работе служб и требовали прекратить демонтаж. А потому комиссии оказывали содействие сотрудники органов внутренних дел, которые помогали решать конфликтные ситуации.

По словам специалистов, подобные рейдовые мероприятия будут проходить на всех центральных улицах столицы.