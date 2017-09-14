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Омурбек Бабанов: Ипотека под 9% — доступное жилье каждому кыргызстанцу!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447745-ru.html

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Омурбек Бабанов: Ипотека под 9% — доступное жилье каждому кыргызстанцу!

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14 сентября 2017, 11:11       Комментарии

"Людям нужно годами не есть и не пить, чтобы купить квартиру. Жизненно необходимо облегчить условия ипотечного кредитования, тем более что стабильность финансового рынка это позволяет", — заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.
"В настоящее время на рынке трехкомнатная квартира стоит $45 тысяч, и эту сумму нужно вернуть в течение 15 лет. Без каких-либо процентов гражданин должен будет ежемесячно возвращать по $225. Сейчас средняя заработная плата в стране составляет примерно $200 в месяц. Если в семье будут работать и муж, и жена, то их ежемесячный доход составит $400. И из этих тяжким трудом заработанных четырех сотен они ежемесячно обязаны выплачивать по ипотеке $225, на проживание остается всего лишь $175, что в полтора раза меньше их общего прожиточного минимума. Это недопустимо!" — сказал политик.
На сегодняшний день обеспечение жильем в расчете на душу населения составляет всего 13 кв. м. Это меньше в 1,5 раза, чем в любой стране СНГ, и в 2 раза меньше, чем в перенаселенном Китае.
Программа Омурбека Бабанова "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 14.09.2017 г. Тираж: 1.

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