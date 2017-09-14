Будь всегда на связи с услугой "Звонок за счет друга" от MegaCom

14 сентября 2017, 11:22 Комментарии

Если у вас закончились средства на балансе мобильного телефона и нет возможности его пополнить — воспользуйтесь услугой "Звонок за счет друга" от MegaCom. Сервис ведущего мобильного оператора позволит срочно связаться с друзьями, близкими или коллегами за счет собеседника.

Абсолютно все абоненты MegaCom могут легко воспользоваться данной услугой:

<ul> <li>Наберите команду *212 и номер вызываемого абонента, например, *212055Ххххххх;</li> <li>Автоответчик сообщит вашему собеседнику, что звонок совершается за его счёт;</li> <li>Для принятия звонка ему нужно просто нажать на телефоне цифру "1".</li> </ul> Для вызывающего абонента звонок будет совершенно бесплатным, а для принимающего – минута вызова составит всего 1 сом вне зависимости от тарифного плана. Попросить помощи у друга можно до 10-ти раз в день.

Для тех, кто хочет быть на связи с родными постоянно, действует специальная опция "Близкий круг", благодаря которой члены семьи и близкие друзья могут звонить вам за ваш счет автоматически, без постоянного подтверждения с вашей стороны. Внесите бесплатно до 10 человек в сети MegaCom в "Близкий круг" с помощью команды *212*1*055ххххххх#.

MegaCom – надежный оператор связи.