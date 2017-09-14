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Кыргызстан занял 60-е место в рейтинге гостеприимных государств

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447743-ru.html

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Рейтинг Passport Index. Кыргызстан действительно гостеприимная страна?

14 сентября 2017, 11:03       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Портал Passport Index опубликовал рейтинг гостеприимных стран, где Кыргызстан занял 60-е место.
По данным сайта, результаты выявлены исходя из того, граждан скольких стран государство готово пропустить без виз. В Кыргызстан без виз могут попасть 81 государство, в том время как в Мальдивы, Мозамбик и Мадагаскар все 198 стран мира.
Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан, не готовы пускать всех в свою страну. Чтобы попасть туда, необходимы визы или другие разрешительные документы.
Стоит отметить, Кыргызстан в рейтинге обошел Казахстан, который занял 74 место, Россию (83-е место), а также Узбекистан и Таджикистан, которые разместились на 96-й строчке.

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