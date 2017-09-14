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Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Аксыйского района (фоторепортаж)

 

Фотографии: kabar.kg

                    

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447742-ru.html

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14 сентября 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В районном центре в городе Кербен состоялась встреча кандидата в Президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с жителями Аксыйского района Жалал-Абадской области.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.09.2017 г.</li> </ul>

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