Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Аксыйского района (фоторепортаж)

14 сентября 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В районном центре в городе Кербен состоялась встреча кандидата в Президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с жителями Аксыйского района Жалал-Абадской области.

<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.09.2017 г.</li> </ul>