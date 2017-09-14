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Депутат Момбеков: На развитие кыргызского языка потратили 142 млн сомов, однако результатов нет

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447741-ru.html

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14 сентября 2017, 11:17       Комментарии

Бишкек, 14.0917 /Кабар/. На развитие кыргызского языка потратили 142 млн сомов, однако конкретных результатов нет. Об этом депутат Рыскелди Момбеков сказал на заседании парламента, где обсуждали разные социально-экономические вопросы.
По его словам, правительство выделяет деньги на развитие государственного языка, на эти цели уже было освоено всего 142 млн сомов. Однако, никаких конкретных дел не сделано.
Депутат считает, что вопрос эффективного использования денег, сколько и куда потратили, необходимо рассмотреть в профильном комитете, при необходимости нужно создать депутатскую комиссию.
Момбеков высказался о необходимости сменить министра образования и науки, указав, что действующий министр не владеет госязыком.
Он считает, что на этот пост нужно назначить Галину Василькову, которая преподает кыргызский язык в Кыргызско-российско славянском университете. Если ее назначить на эту должность, по его мнению, это заденет гордость кыргызов, и они начнут учить язык.

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