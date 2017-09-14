14 сентября 2017, 11:17 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" уличено в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Госагентства антимонопольного регулирования при правительстве КР.

Как отмечается, в ходе мониторинга цен на социально значимые товары установило значительную разницу в стоимости цемента марки М-400 на юге и севере страны.

Так, в ходе мониторинга цен в конце июля текущего года по северному региону установлено, что стоимость цемента марки М-400 производства ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" составляет от 240-270 сомов, тогда как в южном регионе стоимость варьируется от 285-300 сомов, то есть на 30-40 сомов дороже.

Если учесть тот факт, что производство цемента ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" находится в городе Кызыл-Кыя, Баткенской области, исходя из экономических соображений, стоимость цемента в южном регионе должна быть меньше, чем в северном, так как расходы на транспортировку по южному региону значительно ниже.

На сегодняшний день, стоимость транспортировки цемента до северного региона составляет от 1-1,5 сома за 1 кг, то есть доставка одного мешка цемента составляет 50 – 75 сомов.

Данная ситуация на рынке цемента вызвало обеспокоенность со стороны антимонопольного органа.

В связи с чем, учитывая социальную значимость данного товара, Госагентство решило тщательно изучить ситуацию и в начале августа текущего года направило запрос ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" на представление необходимой информации, однако информация не была представлена.

Согласно статье 15 Закона КР "О конкуренции" хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности по запросу антимонопольного органа представляют необходимые документы и информацию, в том числе в разрезе хозяйствующих субъектов.

На основании изложенного ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства путем предоставления ранее запрошенной информации.