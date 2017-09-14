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Премьер-министр Исаков дал ряд поручений по формированию бюджета на 2018 год

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447739-ru.html

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Исаков обсудил с МВФ реализацию программ по экономическим и социальным реформам

14 сентября 2017, 11:22       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по проекту республиканского бюджета на 2018 год и прогнозу на 2019-2020 годы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава правительства в ходе совещания поставил задачу, что в целях осуществления и реализации программ на следующий год таких как "Таза-Коом" и принятых обязательств правительства по увеличению базовой части пенсий, повышению пособий, оплаты труда государственных и муниципальных служащих, работников силовых структур необходимо увеличить дополнительные поступления по таможенным и налоговым платежам.
Министр финансов Адылбек Касымалиев проинформировал, что доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2018 году предусматриваются в сумме 135,0 млрд. сомов, или 25,1% к ВВП. В сравнении с утвержденным бюджетом 2017 года доходы увеличатся на 6,5%или на 8,2 млрд. сомов. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год установлен на уровне 157,6 млрд. сомов или 29,3% к ВВП, что на 7,5 млрд. сомов больше утвержденного бюджета 2017 года (150,1 млрд. сомов).
"Необходимо рассмотреть пути и возможности снижения неприоритетных расходов и увеличения доходной части бюджета страны. Министру финансов необходимо оптимизировать расходы на содержание государственных органов", - подчеркнул Исаков.

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