Премьер-министр Исаков дал ряд поручений по формированию бюджета на 2018 год

14 сентября 2017, 11:22 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по проекту республиканского бюджета на 2018 год и прогнозу на 2019-2020 годы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава правительства в ходе совещания поставил задачу, что в целях осуществления и реализации программ на следующий год таких как "Таза-Коом" и принятых обязательств правительства по увеличению базовой части пенсий, повышению пособий, оплаты труда государственных и муниципальных служащих, работников силовых структур необходимо увеличить дополнительные поступления по таможенным и налоговым платежам.

Министр финансов Адылбек Касымалиев проинформировал, что доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2018 году предусматриваются в сумме 135,0 млрд. сомов, или 25,1% к ВВП. В сравнении с утвержденным бюджетом 2017 года доходы увеличатся на 6,5%или на 8,2 млрд. сомов. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год установлен на уровне 157,6 млрд. сомов или 29,3% к ВВП, что на 7,5 млрд. сомов больше утвержденного бюджета 2017 года (150,1 млрд. сомов).

"Необходимо рассмотреть пути и возможности снижения неприоритетных расходов и увеличения доходной части бюджета страны. Министру финансов необходимо оптимизировать расходы на содержание государственных органов", - подчеркнул Исаков.