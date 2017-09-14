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Депутат предлагает проверить, на что потратили 142 млн сомов, выделенных на развитие госязыка

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447736-ru.html

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14 сентября 2017, 10:35       Комментарии

Депутат Рыскелди Момбеков(СДПК) считает, что 142 млн сомов, выделенных на данный момент на развитие государственного языка в Кыргызстане, были использованы не по назначению. Такое мнение он выразил 14 сентября на заседании парламента. "На реализацию программы по развитию госязыка на 2015-2020 годы предусмотрено 500 млн сомов. Вчера представитель Минфина сообщил, что на данный момент выделено и освоено 142 млн сомов. Но большая часть этих средств была использована не на развитие языка, а на то, чтобы его убить. Нам нужно рассмотреть, на что конкретно были потрачены 142 млн сомов, может быть создать комиссию. Пока мы не проясним ситуацию, мы не должны утверждать выделение новых 200 млн сомов на реализацию программы", - сказал он.
Депутат также отметил, что накануне его коллеги поднимали вопрос кыргызского языка в школах.
"Глава бишкекского управления образования не знает кыргызского языка. Мы еще на комитете, когда рассматривали вопрос, говорили, приведите кого-нибудь другого. Есть Галина Василькова, она сама русская, но в КРСУ она преподает кыргызский язык для русскоговорящих. Может быть таких людей нужно приводить, чтобы у кыргызов проснулась гордость", - сказал Р.Момбеков.

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