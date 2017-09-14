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Новости Кыргызстана

Казахстанские спецслужбы представили портрет религиозного радикалаКазахстанские спецслужбы представили портрет религиозного радикала

В Кыргызстане стартует информационная кампания по противодействию подкупа голосов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447734-ru.html

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14 сентября 2017, 11:30       Комментарии

В Кыргызстане стартует информационная кампания по противодействию подкупа голосов. Об этом 14 сентября на пресс-конференции в агентстве АКИpress сказал представитель Ассоциации "Таза шайлоо" Тагир Осмоналиев.
Кампанию проводит ассоциация и Центральная избирательная комиссия при поддержке посольства Великобритании.
"Наш лозунг - "Честные выборы зависят от народа". До сегодняшнего дня еще не было ни одного случая, когда факт подкупа голосов избирателей дошел бы до суда. Необходимо, чтобы сами граждане обращались в правоохранительные органы по таким фактам. В рамках кампании у нас запланированы 40 встреч в регионах, где мы объясним, как реагировать на такие явление, как они смогут содействовать тому, чтобы выборы прошли честно", - сказал он.
Т.Осмоналиев напомнил, что согласно действующему законодательству, за подкуп избирателей предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 500 тыс. сомов и лишение свободы до 5 лет.
Зампредседаталя ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что пока не поступило ни одного официального заявления относительно подкупа голосов или использования админресурса.
"С введением новой модели нарушения и черные технологии вышли за пределы помещений голосования. Мы просили бы наших граждан, если есть факты по подкупу голосов или применению админресурса, обратиться с заявлениями, зафиксировав это на видео, аудио или фото. Это нужно для того, чтобы были подтверждающие факты", - сказал он.

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