14 сентября 2017, 11:30 Комментарии

В Кыргызстане стартует информационная кампания по противодействию подкупа голосов. Об этом 14 сентября на пресс-конференции в агентстве АКИpress сказал представитель Ассоциации "Таза шайлоо" Тагир Осмоналиев.

Кампанию проводит ассоциация и Центральная избирательная комиссия при поддержке посольства Великобритании.

"Наш лозунг - "Честные выборы зависят от народа". До сегодняшнего дня еще не было ни одного случая, когда факт подкупа голосов избирателей дошел бы до суда. Необходимо, чтобы сами граждане обращались в правоохранительные органы по таким фактам. В рамках кампании у нас запланированы 40 встреч в регионах, где мы объясним, как реагировать на такие явление, как они смогут содействовать тому, чтобы выборы прошли честно", - сказал он.

Т.Осмоналиев напомнил, что согласно действующему законодательству, за подкуп избирателей предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 500 тыс. сомов и лишение свободы до 5 лет.

Зампредседаталя ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что пока не поступило ни одного официального заявления относительно подкупа голосов или использования админресурса.

"С введением новой модели нарушения и черные технологии вышли за пределы помещений голосования. Мы просили бы наших граждан, если есть факты по подкупу голосов или применению админресурса, обратиться с заявлениями, зафиксировав это на видео, аудио или фото. Это нужно для того, чтобы были подтверждающие факты", - сказал он.