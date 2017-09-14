Казахстанские спецслужбы представили портрет религиозного радикала

14 сентября 2017, 11:23 Комментарии

Службы по противодействию экстремизму Казахстана составили портрет религиозного радикала.

Портрет озвучил представитель делегации Казахстана на Центрально-Азиатской конференции по противодействию экстремизму в тюрьмах 14 сентября в Бишкеке.

Он отметил, что средний портрет религиозного радикала выглядит следующим образом:

- выходец из сельской местности в возрасте 25-35 лет;

- воспитывавшийся в малообеспеченной семье;

- имеющий среднее образование;

- не имеющий до осуждения постоянного источника дохода;

- члены его семьи также относятся к социально уязвимому населению. Супруга не работает, занимается домашним хозяйством и детьми, родители пенсионного возраста, помогать семье могут изредка.

Докладчик отметил, что социальная уязвимость является предпосылкой для вовлечения человека в радикальную идеологию.

"Наряду с этим анализ психологических обследований показал, что в деструктивную идеологию некоторые люди вовлекаются в состоянии сильного эмоционального дисбаланса. Даже при наличии обоих родителей, достаточного материального дохода, как минимум среднего образования, они испытывают потребность в эмоциональном тепле, понимании, имели глубокие психологические травмы. Это в очередной раз подтверждает мысль о том, что люди с ограниченными внутренними психологическими ресурсами, незрелой ценностной ориентацией, при столкновении с комплексом внешних факторов, более склонны к примыканию к террористическим организациям и криминальным группам.

Практика показывает, что на эффективное разубеждение радикалов может потребоваться от нескольких месяцев до 2 лет. А на радикальную обработку человека требуется не более 2-3 месяцев. А его переубеждение занимает в несколько раз больше", - сказал он.