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Казахстанские спецслужбы представили портрет религиозного радикала

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447733-ru.html

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14 сентября 2017, 11:23       Комментарии

Службы по противодействию экстремизму Казахстана составили портрет религиозного радикала.
Портрет озвучил представитель делегации Казахстана на Центрально-Азиатской конференции по противодействию экстремизму в тюрьмах 14 сентября в Бишкеке.
Он отметил, что средний портрет религиозного радикала выглядит следующим образом:
- выходец из сельской местности в возрасте 25-35 лет;
- воспитывавшийся в малообеспеченной семье;
- имеющий среднее образование;
- не имеющий до осуждения постоянного источника дохода;
- члены его семьи также относятся к социально уязвимому населению. Супруга не работает, занимается домашним хозяйством и детьми, родители пенсионного возраста, помогать семье могут изредка.
Докладчик отметил, что социальная уязвимость является предпосылкой для вовлечения человека в радикальную идеологию.
"Наряду с этим анализ психологических обследований показал, что в деструктивную идеологию некоторые люди вовлекаются в состоянии сильного эмоционального дисбаланса. Даже при наличии обоих родителей, достаточного материального дохода, как минимум среднего образования, они испытывают потребность в эмоциональном тепле, понимании, имели глубокие психологические травмы. Это в очередной раз подтверждает мысль о том, что люди с ограниченными внутренними психологическими ресурсами, незрелой ценностной ориентацией, при столкновении с комплексом внешних факторов, более склонны к примыканию к террористическим организациям и криминальным группам.
Практика показывает, что на эффективное разубеждение радикалов может потребоваться от нескольких месяцев до 2 лет. А на радикальную обработку человека требуется не более 2-3 месяцев. А его переубеждение занимает в несколько раз больше", - сказал он.

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