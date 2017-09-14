Дело Текебаева. Ибраимова не помнит, был ли Атамбаев на заседании ВП

14 сентября 2017, 11:10 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

На судебный процесс вызвали в качестве свидетеля бывшего члена временного правительства Эльмиру Ибраимову. Адвокат задала ей вопрос, помнит ли она, кто присутствовал на экстренном заседании ВП 13 мая 2010 года. Она ответила, что помнит Дуйшенкула Чотонова и Омурбека Текебаева, а вот первого заместителя главы ВП Алмазбека Атамбаева не припоминает.

Ибраимова также сообщила, что решения о национализации компании MegaCom и созыве совета директоров принимались с согласия всех членов временного правительства.