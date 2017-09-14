Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Аксыйского района (фоторепортаж)Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Аксыйского района (фоторепортаж)Президент Кыргызстана сменил заместителей генерального прокурораПрезидент Кыргызстана сменил заместителей генерального прокурора

Дело Текебаева. Ибраимова не помнит, был ли Атамбаев на заседании ВП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366286_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447732-ru.html

Похожие новости

Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства театра им. Медетбекова в Таласе

Декларация - 2017. Родственник мэра Албека Ибраимова владеет 107 га земли

Алмазбек Атамбаев примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Атамбаев примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КР

14 сентября 2017, 11:10       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
На судебный процесс вызвали в качестве свидетеля бывшего члена временного правительства Эльмиру Ибраимову. Адвокат задала ей вопрос, помнит ли она, кто присутствовал на экстренном заседании ВП 13 мая 2010 года. Она ответила, что помнит Дуйшенкула Чотонова и Омурбека Текебаева, а вот первого заместителя главы ВП Алмазбека Атамбаева не припоминает.
Ибраимова также сообщила, что решения о национализации компании MegaCom и созыве совета директоров принимались с согласия всех членов временного правительства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум