В парламенте просят создать аналог Роспотребнадзора из-за угрозы роста ГМО

14 сентября 2017, 11:20 Комментарии

В парламенте задались вопросом создания в Кыргызстане аналога российского Роспотребнадзора. Данное предложение поступило от депутата парламента от фракции "Республика -

Ата-Журт" Экмата Байбакпаева.

По его словам, изучив технический регламент ЕАЭС, он просит обратить особое внимание на пункт изготовления продуктов из ГМО. Сейчас в Китае растет уровень раковых заболеваний. В ряде случаев причиной этому становятся генномодифицированные продукты. Во многих странах данный вопрос жестко контролируется. К тому же нужно понимать, что уровень дохода в странах Содружества, например, в Казахстане и России, намного выше. Плюс ко всему там созданы специальные ведомства, отслеживающие качество продуктов питания, а у нас нет, сказал народный избранник.

"Допустимой нормой содержания ГМО в продукте является 0,9%. Но при нашем отношении могут и 90% допустить. А это защита здоровья будущих поколений. В соседнем Китае раковые заболевания выросли. У нас тоже заметен рост. Наш уровень дохода не сравнить с бюджетом РФ и РК. Не получится ли так, что все дешевые продукты на базе ГМО окажутся у нас? Кто за это будет отвечать? Например, в России существует Роспотребнадзор, это фактически пищевая прокуратура, и ее решение - это закон. Но у нас вопросами качества продуктов питания занимаются все понемногу, но в общем никто и ничем. Нужно, чтобы рассматривался вопрос о ГМО, это здоровье нашего будущего поколения", - сказал Байбакпаев.