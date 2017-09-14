Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер-министр Исаков дал ряд поручений по формированию бюджета на 2018 годПремьер-министр Исаков дал ряд поручений по формированию бюджета на 2018 годДепутат Момбеков: На развитие кыргызского языка потратили 142 млн сомов, однако результатов нетДепутат Момбеков: На развитие кыргызского языка потратили 142 млн сомов, однако результатов нет

В парламенте просят создать аналог Роспотребнадзора из-за угрозы роста ГМО

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366284_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447731-ru.html

Похожие новости

В Жогорку Кенеше предлагают создать депкомиссию по Liglass Trading

Депутат просит разобраться в вопросе выдачи загранпаспортов в ГРС

Интегрированное экономическое пространство в Евразии может создать рынок объемом около 1/3 мирового ВВП

В парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллег

В парламенте вновь поднялся вопрос о "Безопасном городе"

14 сентября 2017, 11:20       Комментарии

В парламенте задались вопросом создания в Кыргызстане аналога российского Роспотребнадзора. Данное предложение поступило от депутата парламента от фракции "Республика -
Ата-Журт" Экмата Байбакпаева.
По его словам, изучив технический регламент ЕАЭС, он просит обратить особое внимание на пункт изготовления продуктов из ГМО. Сейчас в Китае растет уровень раковых заболеваний. В ряде случаев причиной этому становятся генномодифицированные продукты. Во многих странах данный вопрос жестко контролируется. К тому же нужно понимать, что уровень дохода в странах Содружества, например, в Казахстане и России, намного выше. Плюс ко всему там созданы специальные ведомства, отслеживающие качество продуктов питания, а у нас нет, сказал народный избранник.
"Допустимой нормой содержания ГМО в продукте является 0,9%. Но при нашем отношении могут и 90% допустить. А это защита здоровья будущих поколений. В соседнем Китае раковые заболевания выросли. У нас тоже заметен рост. Наш уровень дохода не сравнить с бюджетом РФ и РК. Не получится ли так, что все дешевые продукты на базе ГМО окажутся у нас? Кто за это будет отвечать? Например, в России существует Роспотребнадзор, это фактически пищевая прокуратура, и ее решение - это закон. Но у нас вопросами качества продуктов питания занимаются все понемногу, но в общем никто и ничем. Нужно, чтобы рассматривался вопрос о ГМО, это здоровье нашего будущего поколения", - сказал Байбакпаев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум