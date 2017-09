10.59: как ездить на машине без бензина — совет бывалого

14 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Рад приветствовать всех любопытных читателей. Перед тем как поделиться секретом, придам огласке одну незабываемую историю, произошедшую этим летом на Иссык-Куле.

30 июля, около 17.00. Пять молодых людей, довольные отдыхом и немного подгоревшие едут из Чолпон-Аты в Бишкек. Думаю каждому знакомо то чувство, когда едешь, оставляя приятные впечатления позади, и думаешь о делах, о будущем. Так вот, такое никто не чувствовал - всем было весело.

Атмосферу прервал глушащийся двигатель. Причина неизвестна - с виду все работает, бензина четверть бака. К сожалению, никто из нас не закончил машиностроительный факультет - на трассе стояли журналист, финансист, программист, психолог и интернет-продавец. Мы бы могли наворотить много дел, но никак не починить машину.

Было решено, что машины будет останавливать длинноногая девушка в коротких шортах. Все остальные спрятались за заглохшим автомобилем. Нельзя сказать, что от желающих помочь не было отбоя, но таковые все же нашлись. Однако один за другим покачав головой, они уезжали.

Нас смогли убедить, что проблемы с бензином и мы с приятелем пошли в ближайшее село Сары-Камыш. Покупать бензин у байкешки в литровых бутылках от колы и фанты - безумие, но мы сделали это. Либо отчаяние притупляет здравый смысл, либо мы оба притуплены, но мы купили пять литров АИ-80, поверив, что нам нем можно будет доехать до заправки. Позже мы все же поумнели и отказались от этой идеи.

Уже стемнело. Мы словили попутку и вдвоем поехали за бензином в Балыкчи. Нас вез очень пьяный человек, параллельно ругавшийся с женой. Один раз мы едва не врезались, но благо до города было 8 километров. Попытки остановить водителя и предложения переночевать в ближайшей гостинице были тщетны - ровно как и идея найти канистру и бензин.

Было ближе к десяти вечера. Впятером мы сидели в машине и ждали эвакуатор, ехавший за нами из Бишкека. Кстати мы заглохли возле кладбища, что делало ситуацию еще более романтичной. Почти у всех было нулевое настроение, казалось бы это проигрыш. Но через некоторое время произошло то, что запомнится навсегда.

Машину погрузили на эвакуатор. Один сидел в кабине, четверо в салоне. Тронувшись, мы ощутили насколько прекрасен этот момент: мы словно на уровне второго этажа, водитель был за рулем, но активно жестикулировал и участвовал в беседе - он бы мог даже спокойно выпить алкоголя.

Самое сильное впечатление оставил путь через Боомское ущелье. Водитель эвакуатора был настоящим шумахером - он обгонял абсолютно всех и ехал довольно быстро, несмотря на то что вез трехтонную машину. А четыре счастливчика сидели сверху и рассматривали звезды.

Таким образом, мы проехали 180 километров не потратив ни капли бензина. Обошлось это в восемь тысяч сомов. Если бы мне предложили повторить, то я бы согласился.

Приехав в город, мы выяснили, что датчик топлива сломался...

Ладно, давайте к дайджесту новостей. Он очень крут.

На кыргызской версии сайта вышел обалденный материал. Хотя материалом нельзя назвать - это целый труд команды людей. Мои коллеги сделали аудиоверсию исторической книги "Сынган кылыч" (в переводе "Сломанный меч") автора Тологона Касымбекова. Сегодня будет презентация проекта с участием министра образования.

Еще про историю: археологи нашли в Нарынской области древний городище размером 35 гектар и подземный мавзолей. Ученые называют это новой страницей в истории.

Предлагаю узнать о детях будущего президента Кыргызстана. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Магия драгоценностей — как делают украшения из кыргызского золота

Очень интересное видео о том, как делают драгоценные украшения снял наш видеооператор Эмиль Садыров.

Между тем уволили директора бишкекского Ботанического сада. Причина - постоянные пожары.

И материал для тех, кто любит быть в "трынде": инфографика о том, как менялся iPhone за последние 10 лет.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6. "Дизель" оценили в 36,6 сома, а автомобильный газ в 20,6. Если у вас нет канистры - то обязательно купите.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,89 сома, а покупают по 68,63. Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге - 26 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +25.

В стране 10.59.

Ваш Максат Элебесов

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });