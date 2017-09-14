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Президент Кыргызстана сменил заместителей генерального прокурора

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447729-ru.html

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Назначены заместители Генерального прокурора КР

14 сентября 2017, 11:08       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев произвел кадровые перестановки среди заместителей генерального прокурора КР, сообщила пресс-служба главы государства.
Первый заместитель генерального прокурора Кылычбек Токтогулов освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Вместо него распоряжением президента назначен Боконбай Казаков, который до этого занимал пост замглавы ГП.
Военный прокурор (в ранге замглавы ГП) Нурлан Дюшембиев стал заместителем генерального прокурора.
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