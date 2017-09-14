В Жогорку Кенеше предлагают создать депкомиссию по Liglass Trading

14 сентября 2017, 10:50 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Отдельные депутаты Жогорку Кенеша предложили создать временную депутатскую комиссию для изучения деятельности чешской компании Liglass Trading, которая, как ожидается, будет строить Верхне-Нарынский каскад ГЭС и ряд малых ГЭС в Кыргызстане.

Депутат Жанар Акаев на заседании парламенте, где рассматривали разные социально-экономические вопросы, сказал, что вокруг Liglass Trading со дня подписания соглашения о строительстве ГЭС в Кыргызстане и по сей день не умолкает шум.

"Чешские СМИ пишут, что Кыргызстан доверил строительство стратегических объектов сомнительной компании, которая за все свое существование не простроило даже мельницы", – сказал Акаев.

Он сказал, что ранее МИД Кыргызстана дало свое заключение, что с этой компанией не стоит работать.

Депутат сказал, что Liglass Trading еще не выплатила средства в размере 37 млн долларов, которые Кыргызстан должен выплатить российскому РусРидро.

Акаев предложил создать депутатскую комиссию и проверить это дело. Еще несколько депутатов поддержали идею своего коллеги, указав, что комиссия должна во всем разобраться.

Напомним, 13 сентября в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования пояснили, чешская компания Liglass Trading должна выплатить 37 млн долларов по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС до 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, соглашение по ВНК ГЭС между Кыргызстаном и чешской компанией является четырехсторонним – оно вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами.

Правительство и Liglass Trading соглашение подписали 10 июля 2017 года, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станции" документ подписали 4 августа. Таким образом, 4 августа 2017 года и является датой подписания и вступления в силу соглашения.