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Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства театра им. Медетбекова в Таласе

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447727-ru.html

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14 сентября 2017, 10:55       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства здания драматического театра имени К. Медетбекова в городе Таласе.
Согласно распоряжению Атамбаева, из президентского фонда социальной защиты Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделят 45 млн сомов.
Эти деньги направят на закупку необходимого оборудования.

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