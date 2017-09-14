Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства театра им. Медетбекова в Таласе

14 сентября 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев выделил 45 млн сомов на завершение строительства здания драматического театра имени К. Медетбекова в городе Таласе.

Согласно распоряжению Атамбаева, из президентского фонда социальной защиты Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделят 45 млн сомов.

Эти деньги направят на закупку необходимого оборудования.