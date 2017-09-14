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Должностные лица Минтранса подозреваются в закупке компьютеры по завышенным ценам – ГП КР

Источник:
http://kabar.kg/news/dolzhnost...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447726-ru.html

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14 сентября 2017, 10:59       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Должностные лица Министерства транспорта и дорог КР подозреваются в закупке компьютеры по завышенным ценам, сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.
По ее данным, Генпрокуратурой старны накануне возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства транспорта и дорог КР по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) УК КР.
Проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой КР совместно с ГКНБ КР, установлено, что в мае 2015 года в соответствии с Планом мероприятий по присоединению Кыргызстана к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, в рамках безвозмездной финансовой помощи, оказанной российской стороной, Минтрансом осуществлена закупка компьютерной техники и оборудования у ОсОО "И" на общую сумму 826 тыс 236 долларов США.
Однако, при заключении вышеуказанных договоров, рабочая комиссия Минтранса применила метод закупки "из одного источника" в нарушение требований действующего законодательства.
Более того, стоимость вышеуказанного оборудования была значительно завышена в сравнении с действующими в республике рыночными ценами на аналогичные товары и услуги.
В результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 16 851 139 сомов.
Данное уголовное дело Генеральной прокуратурой КР будет направлено в компетентный орган в целях организации дальнейшего расследования.

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