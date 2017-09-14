Депутат просит разобраться в вопросе выдачи загранпаспортов в ГРС

14 сентября 2017, 10:30 Комментарии

Депутат Кубанычбек Нурматов ("Кыргызстан") просит разобраться в вопросе выдачи загранпаспортов в Государственной регистрационной службе.

Как сказал он 14 сентября на заседании парламента, граждане, обратившиеся в ГРС по получению паспорта на коммерческой основе, получают документ быстро, а те, которые хотят получить загранпаспорт на общих началах, не могут забрать его в течение двух-трех месяцев.

"В ГРС говорят, что за это время они не изготовлены. Прошу правительство разобраться в этом", - отметил депутат.

Также на заседании депутат Умбеталы Кыдыралиев ("Республика - Ата-Журт") заявил, что аким Аксыйского района не обращается к нему из-за того, что он в оппозиции.

Как сказал он на заседании парламента, данный созыв работает второй год, есть коалиция и оппозиция.

"В течение данного времени ко мне ни разу не обращался аким Аксыйского района. Я спрашиваю у него: "Почему? У вас что жизнь хорошая, проблем нет, все социальные объекты строятся?". Он ответил, что я из оппозиции, к нам нельзя обращаться, якобы их будут ругать. Такой искаженный процесс ведется во власти. Простой народ страдает из-за этого", - отметил депутат.

Позже представитель правительства в ЖК Ашырбек Темирбаев попросил У.Кыдыралиева официально обратиться по данному факту. "Но многие главы айыльных аймаков, мэры начали хорошо работать и справляются с проблемами. Обратитесь к нам с этим фактом, мы примем меры в отношении человека, который вам так сказал", - сказал он парламентарию.