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В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт"В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт"В парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллегВ парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллег

Депутат просит разобраться в вопросе выдачи загранпаспортов в ГРС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447725-ru.html

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В парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллег

14 сентября 2017, 10:30       Комментарии

Депутат Кубанычбек Нурматов ("Кыргызстан") просит разобраться в вопросе выдачи загранпаспортов в Государственной регистрационной службе.
Как сказал он 14 сентября на заседании парламента, граждане, обратившиеся в ГРС по получению паспорта на коммерческой основе, получают документ быстро, а те, которые хотят получить загранпаспорт на общих началах, не могут забрать его в течение двух-трех месяцев.
"В ГРС говорят, что за это время они не изготовлены. Прошу правительство разобраться в этом", - отметил депутат.
Также на заседании депутат Умбеталы Кыдыралиев ("Республика - Ата-Журт") заявил, что аким Аксыйского района не обращается к нему из-за того, что он в оппозиции.
Как сказал он на заседании парламента, данный созыв работает второй год, есть коалиция и оппозиция.
"В течение данного времени ко мне ни разу не обращался аким Аксыйского района. Я спрашиваю у него: "Почему? У вас что жизнь хорошая, проблем нет, все социальные объекты строятся?". Он ответил, что я из оппозиции, к нам нельзя обращаться, якобы их будут ругать. Такой искаженный процесс ведется во власти. Простой народ страдает из-за этого", - отметил депутат.
Позже представитель правительства в ЖК Ашырбек Темирбаев попросил У.Кыдыралиева официально обратиться по данному факту. "Но многие главы айыльных аймаков, мэры начали хорошо работать и справляются с проблемами. Обратитесь к нам с этим фактом, мы примем меры в отношении человека, который вам так сказал", - сказал он парламентарию.

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